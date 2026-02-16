Vestas Wind Systems A-S Aktie
Marktkap. 20,36 Mrd. EURKGV 29,82
WKN A3CMNS
ISIN DK0061539921
Symbol VWSYF
Vestas Wind Systems A-S Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vestas von 203 auf 220 dänischen Kronen angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse für 2025 und auch der Ausblick auf 2026 seien weitgehend erwartungsgemäß ausgefallen, und hätten die zuvor starken Aktien der Dänen nicht weiter angeschoben, schrieb Ajay Patel am Montagabend. Er ist aber optimistisch hinsichtlich weiterer Margenausweitung und steigender Ausschüttungen an die Anleger./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 17:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Buy
|Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
220,00 DKK
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
20,67 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Ajay Patel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
179,11 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Vestas Wind Systems A-S
|08:11
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.02.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|09.02.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|09.02.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|08:11
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.02.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|09.02.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|09.02.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|08:11
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.02.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|Vestas Wind Systems A-S Kaufen
|DZ BANK
|05.02.26
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|10.02.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|01.07.25
|Vestas Wind Systems A-S Verkaufen
|DZ BANK
|04.12.24
|Vestas Wind Systems A-S Underweight
|Barclays Capital
|09.02.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|06.02.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|08.01.26
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|13.11.25
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.11.25
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG