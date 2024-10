JP Morgan Chase & Co.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Vestas auf "Neutral" belassen. Das dritte Quartal der europäischen Kapitalgüterhersteller dürfte von einer verhalteneren Nachfrage geprägt worden sein als früher erwartet, schrieb das Analystenteam um Andrew Wilson in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Vor diesem Hintergrund erscheine die überdurchschnittliche Kursentwicklung der vergangenen Monate von einem schon hohen Niveau aus ungewöhnlich - trotz der jüngsten Entwicklungen in China. Taktisch bevorzugen die Experten Alstom, Knorr-Bremse und Signify, wogegen sie vorsichtiger bei Landis+Gyr, Metso, Rexel, Sandvik und SKF sind. Zu Vestas schrieb der zuständige Analyst Akash Gupta, er rechne mit mäßigen Zahlen des Windturbinenherstellers. Stärker im Fokus sollte der Ausblick stehen. Beim bereinigten operativen Ergebnis (Ebit) liege seine Schätzung für 2025 indes 19 Prozent unter der Konsensprognose. Die Markterwartungen dürften weiter sinken./gl/ag

