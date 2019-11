ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für die Vorzugsaktien von Volkswagen nach einem vom US-Handelsminister Wilbur Ross in Aussicht gestellten Verzicht auf Strafzölle für Autoeinfuhren auf "Buy" belassen. Analyst Patrick Hummel wertete die Aussagen in einer am Montag vorliegenden Studie als Indiz dafür, dass es noch einen Ausweg gebe. Wie er vorrechnete, wären deutsche Hersteller vor allem aus dem Luxussegment von einer US-Einfuhrabgabe am stärksten betroffen. Volkswagen zählt er weiter zu seinen Favoriten in der Branche./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2019 / 07:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



