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RBC Capital Markets

Volkswagen (VW) vz Outperform

08:01 Uhr
Volkswagen (VW) vz Outperform
Aktie in diesem Artikel
Volkswagen (VW) AG Vz.
90,04 EUR 0,46 EUR 0,51%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Volkswagen von 135 auf 131 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Tom Narayan gab in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie einen Ausblick auf das erste Quartal im Autosektor. Am besten positioniert seien unter den europäischen Autobauern Ferrari und Volkswagen. Die Wolfsburger hält er für am besten aufgestellt hinsichtlich US-Zöllen und dem China-Geschäft./tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 16:03 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 16:05 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Outperform

Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
131,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
89,50 €		 Abst. Kursziel*:
46,37%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
90,04 €		 Abst. Kursziel aktuell:
45,49%
Analyst Name:
Tom Narayan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
117,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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