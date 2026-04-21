Volkswagen (VW) vz. Aktie
Marktkap. 45,75 Mrd. EURKGV 7,78
WKN 766403
ISIN DE0007664039
Symbol VLKPF
Volkswagen (VW) vz Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Volkswagen von 135 auf 131 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Tom Narayan gab in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie einen Ausblick auf das erste Quartal im Autosektor. Am besten positioniert seien unter den europäischen Autobauern Ferrari und Volkswagen. Die Wolfsburger hält er für am besten aufgestellt hinsichtlich US-Zöllen und dem China-Geschäft./tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 16:03 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 16:05 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Outperform
|Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
131,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
89,50 €
|Abst. Kursziel*:
46,37%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
90,04 €
|Abst. Kursziel aktuell:
45,49%
|
Analyst Name:
Tom Narayan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
117,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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