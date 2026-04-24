DAX 24.129 -0,1%ESt50 5.883 -0,2%MSCI World 4.636 +0,1%Top 10 Crypto 10,00 +0,0%Nas 24.837 +1,6%Bitcoin 66.375 -1,3%Euro 1,1718 +0,1%Öl 107,6 +1,6%Gold 4.709 %
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 Amazon 906866 Intel 855681 Microsoft 870747 Allianz 840400 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 Geely A0CACX
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX etwas höher erwartet -- Asiens Börsen überwiegend in Grün - Nikkei mit Rekord -- E.ON offenbar kurz vor Übernahme von Ovo Energy -- Allianz, Nordex, Tesla, VW, UniCredit im Fokus
Top News
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Volkswagen (VW) vz. Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
86,98 EUR -0,04 EUR -0,05 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 44,59 Mrd. EUR

KGV 7,78
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 766403

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007664039

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol VLKPF

RBC Capital Markets

Volkswagen (VW) vz Outperform

08:01 Uhr
Volkswagen (VW) vz Outperform
Aktie in diesem Artikel
Volkswagen (VW) AG Vz.
86,98 EUR -0,04 EUR -0,05%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Volkswagen nach Investoren- iund Publikumsveranstaltungen in China mit einem Kursziel von 131 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Tom Narayan hält die im Rahmen der "China für China"-Strategie vorgestellten Unternehmensziele für den dortigen Markt für realistisch, wie er am Sonntag schrieb. Das Thema Autonomes Fahren sei in China eine Grundvoraussetzung für die Käufer und werde sich bei Volkswagen - anders als in den USA - nicht groß in den Unternehmensgewinnen widerspiegeln./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2026 / 13:33 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2026 / 13:33 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Outperform

Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
131,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
86,60 €		 Abst. Kursziel*:
51,27%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
86,98 €		 Abst. Kursziel aktuell:
50,61%
Analyst Name:
Tom Narayan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
117,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.

08:01 Volkswagen (VW) vz. Outperform RBC Capital Markets
24.04.26 Volkswagen (VW) vz. Overweight Barclays Capital
24.04.26 Volkswagen (VW) vz. Buy Jefferies & Company Inc.
22.04.26 Volkswagen (VW) vz. Outperform RBC Capital Markets
20.04.26 Volkswagen (VW) vz. Neutral Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

Deutsche Welle Is VW eyeing Iron Dome parts production at German plant?
