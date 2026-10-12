Volkswagen (VW) vz. Aktie
Marktkap. 34,12 Mrd. EURKGV 7,78 Div. Rendite 5,08%
WKN 766403
ISIN DE0007664039
Symbol VLKPF
AI Analyse
Volkswagen (VW) vz Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volkswagen nach einer Investorenveranstaltung anlässlich des Pariser Autosalons auf "Neutral" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Das Management des Autokonzerns rechne mit einem starken vierten Quartal, das von Skoda, Audi und einer hohen Produktdynamik getragen werden dürfte, schrieb Jose M Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies könne das voraussichtlich schwächere dritte Jahresviertel ausgleichen, das auch von der Sommerpause beeinträchtigt gewesen sei./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 19:38 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Teerapun / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Neutral
|Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
110,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
68,52 €
|Abst. Kursziel*:
60,54%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
68,64 €
|Abst. Kursziel aktuell:
60,26%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
103,67 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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