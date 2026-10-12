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JP Morgan Chase & Co.

Volkswagen (VW) vz Neutral

14:01 Uhr
Volkswagen (VW) vz Neutral
Aktie in diesem Artikel
Volkswagen (VW) AG Vz.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Volkswagen nach einer Investorenveranstaltung anlässlich des Pariser Autosalons auf "Neutral" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Das Management des Autokonzerns rechne mit einem starken vierten Quartal, das von Skoda, Audi und einer hohen Produktdynamik getragen werden dürfte, schrieb Jose M Asumendi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies könne das voraussichtlich schwächere dritte Jahresviertel ausgleichen, das auch von der Sommerpause beeinträchtigt gewesen sei./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 19:38 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Teerapun / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Neutral

Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
110,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
68,52 €		 Abst. Kursziel*:
60,54%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
68,64 €		 Abst. Kursziel aktuell:
60,26%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
103,67 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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