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Symbol VLVOF

JP Morgan Chase & Co.

Volvo Car AB Registered B Neutral

19:26 Uhr
Volvo Car AB Registered B Neutral
Aktie in diesem Artikel
Volvo Car AB Registered Shs -B-
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Volvo Cars von 18 auf 10 schwedische Kronen gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. schrieb Jose M Asumendi am Freitag nach der Telefonkonferenz mit dem Unternehmen zu den jüngsten Geschäftszahlen. Das dritte Quartal sowie die Aussagen des Managements verringerten die kurzfristige Vorhersehbarkeit hinsichtlich Absatzmengen, Preisgestaltung/Produktmix und des Zeitpunkts der Erholung von Gewinn und Cashflow weiter. Asumendi sieht keine wesentliche Verbesserung des Marktumfelds in den kommenden Quartalen./rob/ajx/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2026 / 17:11 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2026 / 17:11 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Volvo Car Registered B Neutral

Unternehmen:
Volvo Car AB Registered Shs -B-		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
10,00 SEK
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
14,11 SEK		 Abst. Kursziel*:
-29,15%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
11,50 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Volvo Car AB Registered Shs -B-

19:26 Volvo Car Registered B Neutral JP Morgan Chase & Co.
05.10.26 Volvo Car Registered B Hold Deutsche Bank AG
13.01.26 Volvo Car Registered B Sell UBS AG
23.10.25 Volvo Car Registered B Hold Jefferies & Company Inc.
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