ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Zurich von 465 auf 500 Franken angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Versicherer überzeuge mit Blick auf Qualität, Renditen und Wachstum, schrieb Analyst Will Hardcastle in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Bilanz sei so stark wie die der Allianz./mis/gl