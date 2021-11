ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Zurich anlässlich des Kapitalmarkttages des Versicherers auf "Buy" mit einem Kursziel von 500 Franken belassen. Die Veranstaltung habe unter anderem die gute Wachstumspositionierung des Unternehmens und damit seine Anlageempfehlung für die Aktie untermauert, schrieb Analyst Will Hardcastle in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./gl/mis