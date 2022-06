ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zurich auf "Buy" mit einem Kursziel von 550 Franken belassen. Der Verkauf von Lebensversicherungsverträgen in Deutschland sei eine wichtige Komponente seiner Kaufempfehlung, schrieb Analyst Will Hardcastle in einer am Montag vorliegenden Studie./ajx7ck