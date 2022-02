FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Zurich von 400 auf 415 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Hadley Cohen passte sein Bewertungsmodell in einer am Montag vorliegenden Studie zur Versicherungsbranche an. Der Sektor habe den europäischen Aktienmarkt im bisherigen Jahresverlauf klar abgehängt./ag/mis