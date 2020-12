NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Zurich auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 395 Franken belassen. Im Corona-Jahr 2020 hätten die Anleger das Risiko gescheut und die Versicherer links liegen gelassen, schrieb Analyst Gordon Aitken in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Im Resultat sei der Sektor damit im Vergleich am günstigsten bewertet. Der Versicherer Zurich sei ein verlässlicher Dividendentitel. 2021 dürfte sich die Firma auf die Verbesserung ihrer Eigenkapitalrendite zurück besinnen. Der Experte rechnet zudem mit Rückenwind in der US-amerikanischen Schaden- und Unfallversicherung./tav/bek