Heute im Fokus

Trump fordert: Apple-Produktion in Indien nur für dortigen Markt. DAX-Konzerne mit deutlich weniger Gewinn. Rio Tinto investiert Milliardensumme in Wasserkraftwerk in Québec. USA planen wohl Agrarzölle in EU-Handelsgesprächen zu klären. adidas-Aktie: Chefaufseher Rabe macht noch ein Jahr weiter.