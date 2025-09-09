DAX23.776 +0,2%ESt505.386 +0,3%Top 10 Crypto15,77 +2,6%Dow45.711 +0,4%Nas21.879 +0,4%Bitcoin96.293 +1,0%Euro1,1701 -0,1%Öl67,00 +0,7%Gold3.646 +0,5%
1&1 Aktie News: 1&1 tritt am Vormittag auf der Stelle

10.09.25 09:25 Uhr
1&1 Aktie News: 1&1 tritt am Vormittag auf der Stelle

Die Aktie von 1&1 hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im XETRA-Handel kam die 1&1-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 20,50 EUR.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:02 Uhr die 1&1-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 20,50 EUR. Die 1&1-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 20,50 EUR aus. Zwischenzeitlich weitete die 1&1-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 20,45 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 20,45 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 555 1&1-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.09.2025 bei 21,20 EUR. Der aktuelle Kurs der 1&1-Aktie ist somit 3,41 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.01.2025 (11,10 EUR). Der derzeitige Kurs der 1&1-Aktie liegt somit 84,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,050 EUR, nach 0,050 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 21,19 EUR.

1&1 veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,30 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,37 Prozent auf 987,92 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 991,54 Mio. EUR gelegen.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte 1&1 am 11.11.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können 1&1-Anleger Experten zufolge am 17.11.2026 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 0,894 EUR je 1&1-Aktie.

Redaktion finanzen.net

