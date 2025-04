1&1 Aktie News: Anleger greifen bei 1&1 am Freitagmittag zu

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von 1&1 zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 14,40 EUR zu.

Um 11:45 Uhr wies die 1&1-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 14,40 EUR nach oben. Die 1&1-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 14,40 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 14,28 EUR. Bisher wurden via XETRA 41.358 1&1-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 17,94 EUR erreichte der Titel am 07.06.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der 1&1-Aktie liegt somit 19,73 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,10 EUR ab. Mit Abgaben von 22,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten 1&1-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,058 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 18,79 EUR je 1&1-Aktie an.

1&1 ließ sich am 27.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal hatte 1&1 ebenfalls ein EPS von 0,35 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat 1&1 mit einem Umsatz von insgesamt 1,05 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,06 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 1,68 Prozent verringert.

1&1 wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 12.05.2025 vorlegen. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 13.05.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass 1&1 im Jahr 2025 1,30 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

