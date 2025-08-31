1&1 Aktie News: 1&1 am Nachmittag fester

So bewegt sich 1&1

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von 1&1. Das Papier von 1&1 legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 2,0 Prozent auf 20,60 EUR.

Um 15:46 Uhr stieg die 1&1-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 20,60 EUR. Im Tageshoch stieg die 1&1-Aktie bis auf 20,70 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 20,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 11.341 1&1-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 01.09.2025 auf bis zu 21,20 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die 1&1-Aktie derzeit noch 2,91 Prozent Luft nach oben. Am 15.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 11,10 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die 1&1-Aktie mit einem Verlust von 46,12 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR an 1&1-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,050 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die 1&1-Aktie bei 21,19 EUR.

Am 07.08.2025 hat 1&1 die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte 1&1 0,30 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat 1&1 mit einem Umsatz von insgesamt 987,92 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 991,54 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,37 Prozent verringert.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.11.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q3 2026-Finanzergebnisse von 1&1 rechnen Experten am 17.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,894 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

