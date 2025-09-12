1&1 Aktie News: 1&1 am Montagvormittag ohne große Veränderung

Fokus auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Montagvormittag die Aktie von 1&1. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der 1&1-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 20,55 EUR.

Mit einem Kurs von 20,55 EUR zeigte sich die 1&1-Aktie im XETRA-Handel um 09:03 Uhr kaum verändert. Bei 20,55 EUR erreichte die 1&1-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die größten Abgaben verzeichnete die 1&1-Aktie bis auf 20,50 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 20,50 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.121 1&1-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.09.2025 bei 21,20 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,16 Prozent hinzugewinnen. Bei 11,10 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die 1&1-Aktie 85,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR an 1&1-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,050 EUR. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die 1&1-Aktie bei 21,19 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte 1&1 am 07.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 EUR gegenüber 0,30 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,37 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 987,92 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 991,54 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von 1&1 wird am 11.11.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von 1&1 rechnen Experten am 17.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,894 EUR je 1&1-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

1&1-Aktie dennoch höher: Netzstörung am Warntag

August 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur 1&1-Aktie

1&1-Aktie steigt kräftig: UnitedHealth kauft Aktien