1&1 Aktie News: 1&1 behauptet sich am Vormittag

Aktie im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 20,70 EUR.

Mit einem Kurs von 20,70 EUR zeigte sich die 1&1-Aktie im XETRA-Handel um 09:02 Uhr kaum verändert. Die 1&1-Aktie zog in der Spitze bis auf 20,70 EUR an. Das bisherige Tagestief markierte 1&1-Aktie bei 20,70 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 20,70 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten 1&1-Aktien beläuft sich auf 5 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (21,20 EUR) erklomm das Papier am 01.09.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 2,42 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der 1&1-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 11,10 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 46,38 Prozent würde die 1&1-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

1&1-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,050 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 21,19 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte 1&1 am 07.08.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,15 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 987,92 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 991,54 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 11.11.2025 terminiert. 1&1 dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 17.11.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass 1&1 einen Gewinn von 0,894 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

1&1-Aktie dennoch höher: Netzstörung am Warntag

August 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur 1&1-Aktie

1&1-Aktie steigt kräftig: UnitedHealth kauft Aktien