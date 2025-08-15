DAX24.306 -0,2%ESt505.430 -0,4%Top 10 Crypto15,90 -0,6%Dow44.946 +0,1%Nas21.623 -0,4%Bitcoin98.488 -1,8%Euro1,1684 -0,3%Öl65,90 -0,4%Gold3.350 +0,4%
Brenntag SE-Analyse: Verkaufen-Bewertung von DZ BANK für Brenntag SE-Aktie
Commerzbank-Aktie fällt: Deutsche Bank stuft ab
Blick auf 1&1-Kurs

1&1 Aktie News: 1&1 fällt am Vormittag

18.08.25 09:25 Uhr
1&1 Aktie News: 1&1 fällt am Vormittag

Die Aktie von 1&1 gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von 1&1 befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,1 Prozent auf 18,62 EUR ab.

Um 09:02 Uhr rutschte die 1&1-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 18,62 EUR ab. Bei 18,62 EUR markierte die 1&1-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 18,62 EUR. Bisher wurden via XETRA 232 1&1-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 19,14 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.06.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,79 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.01.2025 (11,10 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 40,39 Prozent könnte die 1&1-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,050 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,050 EUR je 1&1-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 20,50 EUR aus.

Am 07.08.2025 legte 1&1 die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 987,92 Mio. EUR, gegenüber 991,54 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,37 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2025 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.11.2026 erwartet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem 1&1-Gewinn in Höhe von 0,940 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

