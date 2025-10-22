1&1 Aktie News: 1&1 am Vormittag im Plus

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von 1&1 gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 22,05 EUR zu.

Um 09:01 Uhr wies die 1&1-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 22,05 EUR nach oben. Die 1&1-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 22,05 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 21,85 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 302 1&1-Aktien umgesetzt.

Am 21.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 22,50 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die 1&1-Aktie 2,04 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 15.01.2025 Kursverluste bis auf 11,10 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 49,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs der 1&1-Aktie.

Nachdem 1&1 seine Aktionäre 2024 mit 0,050 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 21,19 EUR je 1&1-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte 1&1 am 07.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,37 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 987,92 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 991,54 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 11.11.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 17.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je 1&1-Aktie in Höhe von 0,895 EUR im Jahr 2025 aus.

