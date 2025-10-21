DAX24.267 ±0,0%Est505.682 ±0,0%MSCI World4.345 ±-0,0%Top 10 Crypto14,83 -5,1%Nas22.991 +1,4%Bitcoin92.943 -2,2%Euro1,1631 -0,1%Öl60,74 -0,3%Gold4.303 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 thyssenkrupp 750000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 NVIDIA 918422 Beyond Meat A2N7XQ HENSOLDT HAG000 Tesla A1CX3T Plug Power A1JA81 Novo Nordisk A3EU6F Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump setzt bei Treffen mit Xi in Südkorea auf Handelsdeal: DAX startet wenig verändert -- Asiens Börsen in Grün -- Spekulation über Partnerschaft von ams und Meta
Top News
Novo Nordisk-Aktie im Blick: Analysten setzen auf Comeback und heben den Daumen Novo Nordisk-Aktie im Blick: Analysten setzen auf Comeback und heben den Daumen
Apple-Aktie: iKonzern verdoppelt Bug Bounty-Belohnungen - neue Target Flags sollen Fehlersuche erleichtern Apple-Aktie: iKonzern verdoppelt Bug Bounty-Belohnungen - neue Target Flags sollen Fehlersuche erleichtern
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken.
Fokus auf Aktienkurs

1&1 Aktie News: 1&1 am Dienstagvormittag mit Kurseinbußen

21.10.25 09:22 Uhr
1&1 Aktie News: 1&1 am Dienstagvormittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von 1&1 gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von 1&1 gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 22,25 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
22,15 EUR -0,15 EUR -0,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 09:05 Uhr ging es für die 1&1-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 22,25 EUR. In der Spitze büßte die 1&1-Aktie bis auf 22,05 EUR ein. Bei 22,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 4.682 1&1-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (22,40 EUR) erklomm das Papier am 20.10.2025. Mit einem Zuwachs von 0,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.01.2025 bei 11,10 EUR. Abschläge von 50,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für 1&1-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,050 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 21,19 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte 1&1 am 07.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,37 Prozent auf 987,92 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 991,54 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2025 erfolgen. Am 17.11.2026 wird 1&1 schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass 1&1 ein EPS in Höhe von 0,895 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

United Internet-Aktie zieht an: Anscheinend Gespräche über Zusammenarbeit mit Telefonica

Aktien von 1&1 und United Internet im Aufwind - Telefonica-Pläne beflügeln

TecDAX-Wert 1&1-Aktie: Wäre eine 1&1-Kapitalanlage von vor 5 Jahren lukrativ gewesen?

Ausgewählte Hebelprodukte auf 1&1

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 1&1

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: 1&1 AG

Nachrichten zu 1&1 AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu 1&1 AG

DatumRatingAnalyst
22.09.20251&1 HaltenDZ BANK
01.09.20251&1 BuyUBS AG
15.08.20251&1 HaltenDZ BANK
08.08.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
30.06.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
01.09.20251&1 BuyUBS AG
08.08.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
30.06.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
19.05.20251&1 BuyDeutsche Bank AG
14.05.20251&1 BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
22.09.20251&1 HaltenDZ BANK
15.08.20251&1 HaltenDZ BANK
30.06.20251&1 HoldWarburg Research
02.06.20251&1 Equal WeightBarclays Capital
20.05.20251&1 HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
28.04.20251&1 UnderperformBernstein Research
26.03.20251&1 UnderperformBernstein Research
14.02.20251&1 UnderperformBernstein Research
23.01.20251&1 UnderperformBernstein Research
05.08.20241&1 UnderperformBernstein Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für 1&1 AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen