1&1 Aktie News: 1&1 am Dienstagvormittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von 1&1 gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von 1&1 gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 22,25 EUR abwärts.

Um 09:05 Uhr ging es für die 1&1-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 22,25 EUR. In der Spitze büßte die 1&1-Aktie bis auf 22,05 EUR ein. Bei 22,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 4.682 1&1-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (22,40 EUR) erklomm das Papier am 20.10.2025. Mit einem Zuwachs von 0,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.01.2025 bei 11,10 EUR. Abschläge von 50,11 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für 1&1-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,050 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 21,19 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte 1&1 am 07.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,30 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,37 Prozent auf 987,92 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 991,54 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2025 erfolgen. Am 17.11.2026 wird 1&1 schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass 1&1 ein EPS in Höhe von 0,895 EUR in den Büchern stehen haben wird.

