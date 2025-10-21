DAX24.304 +0,2%Est505.683 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,24 -2,4%Nas22.955 -0,2%Bitcoin94.794 -0,2%Euro1,1605 -0,4%Öl60,65 -0,5%Gold4.114 -5,6%
Kursverlauf

1&1 Aktie News: 1&1 wird am Nachmittag ausgebremst

21.10.25 16:08 Uhr
1&1 Aktie News: 1&1 wird am Nachmittag ausgebremst

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von 1&1. Die 1&1-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 21,95 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
21,90 EUR -0,40 EUR -1,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 15:50 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,0 Prozent auf 21,95 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die 1&1-Aktie bisher bei 21,85 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 22,10 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 33.561 1&1-Aktien.

Am 21.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 22,50 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,51 Prozent könnte die 1&1-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 11,10 EUR erreichte der Anteilsschein am 15.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 49,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für 1&1-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,050 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 21,19 EUR.

Am 07.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 EUR. Im Vorjahresviertel hatte 1&1 0,30 EUR je Aktie erwirtschaftet. 1&1 hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 987,92 Mio. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 991,54 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte 1&1 am 11.11.2025 vorlegen. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte 1&1 möglicherweise am 17.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,895 EUR je 1&1-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 1&1 AG

Nachrichten zu 1&1 AG

DatumMeistgelesen
