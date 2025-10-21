DAX24.306 +0,2%Est505.693 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,81 -5,2%Nas22.991 +1,4%Bitcoin93.313 -1,8%Euro1,1622 -0,2%Öl61,58 +1,1%Gold4.263 -2,2%
Notierung im Fokus

1&1 Aktie News: 1&1 am Dienstagmittag schwächer

21.10.25 12:05 Uhr
1&1 Aktie News: 1&1 am Dienstagmittag schwächer

Die Aktie von 1&1 gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die 1&1-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 22,30 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1&1 AG
22,40 EUR 0,10 EUR 0,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 11:47 Uhr fiel die 1&1-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 22,30 EUR ab. Bei 22,05 EUR markierte die 1&1-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 22,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten 1&1-Aktien beläuft sich auf 18.476 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 21.10.2025 auf bis zu 22,50 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der 1&1-Aktie liegt somit 0,89 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 15.01.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 11,10 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 50,22 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,050 EUR. Im Vorjahr erhielten 1&1-Aktionäre 0,050 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 21,19 EUR je 1&1-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte 1&1 am 07.08.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,30 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 987,92 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1&1 991,54 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die 1&1-Bilanz für Q3 2025 wird am 11.11.2025 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.11.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass 1&1 im Jahr 2025 0,895 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 1&1-Aktie

