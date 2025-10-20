1&1 Aktie News: 1&1 am Montagvormittag im Bullenmodus

Fokus auf Aktienkurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von 1&1. Die 1&1-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 5,1 Prozent im Plus bei 21,00 EUR.

Um 09:07 Uhr ging es für das 1&1-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 5,1 Prozent auf 21,00 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die 1&1-Aktie bei 21,00 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 20,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 13.378 1&1-Aktien umgesetzt.

Am 18.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 21,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 15.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 11,10 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 47,14 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,050 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,050 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 21,19 EUR je 1&1-Aktie an.

1&1 ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 987,92 Mio. EUR – eine Minderung von 0,37 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 991,54 Mio. EUR eingefahren.

1&1 dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 11.11.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 17.11.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je 1&1-Aktie in Höhe von 0,895 EUR im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

