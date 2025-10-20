1&1 Aktie News: 1&1 verteuert sich am Montagmittag kräftig

Aktie im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von 1&1. Zuletzt ging es für das 1&1-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 7,1 Prozent auf 21,40 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die 1&1-Papiere um 11:45 Uhr 7,1 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die 1&1-Aktie bei 21,55 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 20,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 68.624 1&1-Aktien.

Am 20.10.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 21,55 EUR. Derzeit notiert die 1&1-Aktie damit 0,70 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 11,10 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.01.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 48,13 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,050 EUR. Im Vorjahr hatte 1&1 0,050 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 21,19 EUR je 1&1-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte 1&1 am 07.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,30 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,37 Prozent auf 987,92 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 991,54 Mio. EUR gelegen.

Am 11.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von 1&1 veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 17.11.2026 erwartet.

In der 1&1-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 0,895 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

