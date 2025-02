1&1 Aktie News: 1&1 tendiert am Montagnachmittag nordwärts

So bewegt sich 1&1

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von 1&1. Die 1&1-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 12,88 EUR.

Die 1&1-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:49 Uhr in Grün und gewann 1,4 Prozent auf 12,88 EUR. Die 1&1-Aktie legte bis auf 13,12 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 12,92 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 46.211 1&1-Aktien den Besitzer.

Am 07.06.2024 markierte das Papier bei 17,94 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der 1&1-Aktie ist somit 39,29 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 15.01.2025 bei 11,10 EUR. Der derzeitige Kurs der 1&1-Aktie liegt somit 16,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,050 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,050 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 19,17 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte 1&1 am 12.11.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,34 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte 1&1 ein EPS von 0,41 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 1,00 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 3,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,04 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird für den 27.03.2025 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 26.03.2026.

In der 1&1-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 1,63 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

