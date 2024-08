2:2

Borussia Dortmunds Neuverpflichtung Pascal Groß hat im Testspiel gegen den FC Villarreal gleich sein Startelf-Debüt gefeiert.

Der erst am vergangenen Donnerstag verpflichtete Fußball-Nationalspieler stand beim 2:2 in der Partie über viermal 30 Minuten gegen den spanischen Erstligisten 45 Minuten auf dem Feld. In der im Rahmen des Trainingslagers der Dortmunder in Altach ausgetragenen Begegnung kam der BVB nach 0:2-Rückstand durch die Treffer von Jamie Bynoe-Gittens und Marcel Sabitzer noch zum Ausgleich.

Bis Freitag bleibt der Bundesligist im Trainingslager in Bad Ragaz. Im letzten Testspiel der Vorbereitung treffen die Dortmunder am 10. August bei der Saisoneröffnung auf Aston Villa. Das erste Pflichtspiel der Saison für die Mannschaft des neuen Trainers Nuri Sahin steht am 17. August in der ersten DFB-Pokal-Hauptrunde beim Regionalligisten Phönix Lübeck auf dem Programm.

Guirassy "im Plan"

Um den Gesundheitszustand seines neuen Stürmers Serhou Guirassy macht sich Borussia Dortmund keine Sorgen. Medienberichte über eine längere Ausfallzeit des für etwa 18 Millionen Euro verpflichteten Mittelstürmers tritt der BVB entschieden entgegen. "Serhou war und ist im Plan. Er trainiert hier in Bad Ragaz jeden Tag und befindet sich bereits wieder im Lauftraining. Das absolviert er natürlich ohne Schiene", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl der Deutschen Presse-Agentur und betonte: "Einen konkreten Zeitpunkt für seine Rückkehr haben wir nie genannt."

Er werde wie abgesprochen zu Beginn noch fehlen, dann aber zeitnah zur Verfügung stehen, erklärte Kehl. Die "Bild-Zeitung" hatte spekuliert, dass der 28-Jährige wegen seiner Knieprobleme erst im Oktober spielfähig sei. Dies hatte Guirassy sofort in den sozialen Medien mit einem roten X kommentiert. Wegen der beim VfB Stuttgart erlittenen Knieverletzung hatte sich der Transfer des Torjägers zunächst verzögert und war erst nach weiteren Untersuchungen perfekt geworden.

