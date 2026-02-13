DAX24.915 +0,3%Est505.985 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7200 +5,5%Nas22.547 -0,2%Bitcoin58.744 +1,3%Euro1,1861 -0,1%Öl67,75 +0,3%Gold5.043 +2,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Amazon 906866 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400 BASF BASF11 Commerzbank CBK100 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Inflationsdaten: US-Börsen letztlich uneins -- DAX geht etwas fester ins Wochenende -- Amazon im Bärenmarkt -- Delivery Hero, pbb, Siemens, RWE, Rivian, Adyen, Apple, Arista im Fokus
Top News
Fonds - Einfach investieren, professionell verwalten lassen Fonds - Einfach investieren, professionell verwalten lassen
Palantir-Aktie: Pentagon griff bei Maduro-Mission auf KI über Palantir-Plattform zurück Palantir-Aktie: Pentagon griff bei Maduro-Mission auf KI über Palantir-Plattform zurück
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

3:0 in Bremen: FC Bayern pariert Dortmund-Attacke

14.02.26 17:44 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
BVB (Borussia Dortmund)
3,27 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BREMEN (dpa-AFX) - Der FC Bayern München hat den Angriff von Borussia Dortmund (BVB (Borussia Dortmund)) an der Spitze der Fußball-Bundesliga souverän pariert. Der Tabellenführer gewann mit 3:0 (2:0) beim Krisenclub Werder Bremen und stellte den alten Sechs-Punkte-Abstand auf den Verfolger wieder her.

Wer­bung

Der BVB hatte am Vorabend überzeugend gegen den FSV Mainz 05 gewonnen (4:0) und fordert die Bayern in zwei Wochen am 28. Februar im Topspiel heraus. Vorerst ist aber kein weiteres Herankommen an den Titelverteidiger, auch weil Torjäger Harry Kane vor 41.800 Zuschauern im Weserstadion bereits zum siebten Mal in dieser Bundesliga-Saison ein Doppel- oder Dreierpack gelang. Der Engländer traf in der 22. Minute per Foulelfmeter und in der 26. Minute per Distanzschuss. Nach der Pause machte Leon Goretzka (70.) alles klar.

Werder spielt mutig

Die Bremer spielten zwar zeitweise sehr mutig, blieben bei der Heimspiel-Premiere ihres neuen Trainers Daniel Thioune aber auch im zwölften Spiel nacheinander sieglos. Der letzte Sieg gegen die Bayern im Weserstadion ist sogar schon fast 20 Jahre her. Er gelang am 21. Oktober 2006, als die Spieler noch Diego, Tim Wiese oder Torsten Frings hießen.

Um daran etwas zu ändern, hatte sich Thioune eine Strategie ausgedacht, die ganz auf Bissigkeit und Konter setzte. Den schnellen Justin Njinmah stellte er auf die rechte Außenbahn, den laufstarken Marco Grüll ins Sturmzentrum. Das funktionierte in den ersten zehn Minuten und kurz nach Kanes Doppelschlag auch sehr ansehnlich, weil Felix Agu im Strafraum nur knapp eine Hereingabe von Puertas verpasste (6.) und auch Njinmah (29.) und erneut Agu (40.) zu guten Abschlüssen kamen.

Wer­bung

Gegen diese Bayern reicht das aber nicht. Wie ein Uhrwerk zog der Rekordmeister nach den ersten Minuten seine Dominanz auf und legte sich den Gegner zurecht.

VAR-Eingriff vor Bayern-Elfmeter

Dabei half ihnen auch, dass bei der ersten wirklich gefährlichen Strafraum-Situation der VAR eingriff. Lennart Karl war im Strafraum von Senne Lynen zu Fall gebracht worden, Schiedsrichter Bastian Dankert ließ aber zunächst weiterspielen. Erst nach dem schnellen Studium der Videobilder entschied er auf Strafstoß.

Kane legte das schnelle 2:0 nach, Luiz Diaz vergab bei einem Konter frei vor Werder-Torwart Mio Backhaus das mögliche 3:0 (29.). Bis zur Halbzeit hatten die Münchner alles im Griff.

Wer­bung

Manuel Neuer angeschlagen raus

Nach der Pause kam aber noch einmal eine neue Dynamik in dieses Spiel. Die Bayern mussten ihren Torwart Manuel Neuer wegen Wadenproblemen durch Jonas Urbig ersetzen. Die Bremer wechselten mit ihrem Zehn-Millionen-Euro-Einkauf Samuel Mbangula einen weiteren schnellen Spieler ein.

Werder spielte nun noch forscher als zu Beginn der Partie. Grüll traf per Kopfball nur den Pfosten (47.). Romano Schmid scheiterte aus kurzer Distanz am stark reagierenden Urbig (64.).

Gerade als es so aussah, als würde den Bayern die Kontrolle über dieses Spiel entgleiten, traf Goretzka per Distanzschuss von der Strafraumgrenze. Alphonso Davies, Luis Diaz und der eingewechselte Jamal Musiala hatten den Angriff sehenswert über die linke Seite eingeleitet.

Von Werder kam danach nicht mehr viel. Die nötigen Punkte im Abstiegskampf müssen die Bremer nun in den beiden Kellerduellen beim Vorletzten FC St. Pauli und gegen den Tabellenletzten 1. FC Heidenheim holen./sti/DP/zb

Ausgewählte Hebelprodukte auf BVB (Borussia Dortmund)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BVB (Borussia Dortmund)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu BVB (Borussia Dortmund)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BVB (Borussia Dortmund)

DatumRatingAnalyst
17.11.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.10.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
17.11.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.10.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.05.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.03.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
17.02.2025BVB (Borussia Dortmund) BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
23.11.2017BVB (Borussia Dortmund) NeutralOddo Seydler Bank AG
29.11.2016BVB (Borussia Dortmund) NeutralOddo Seydler Bank AG
16.12.2014BVB (Borussia Dortmund) HaltenGSC Research GmbH
08.10.2010Borussia Dortmund GmbHCo haltenBankhaus Lampe KG
10.06.2010Borussia Dortmund wurde ausgestopptFocus Money
DatumRatingAnalyst
14.08.2007Borussia Dortmund verkaufenGSC Research
19.06.2007Borussia Dortmund verkaufenGSC Research
17.04.2007Borussia Dortmund DowngradeGSC Research
18.08.2006Borussia Dortmund reduzierenAC Research
22.05.2006Borussia Dortmund verkaufenEuro am Sonntag

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BVB (Borussia Dortmund) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen