3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M gewinnt am Donnerstagnachmittag an Fahrt

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von 3M. Die 3M-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 171,97 USD.

Im New York-Handel gewannen die 3M-Papiere um 15:52 Uhr 0,5 Prozent. Den Tageshöchststand markierte die 3M-Aktie bei 172,50 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 170,42 USD. Bisher wurden via New York 72.401 3M-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.10.2025 markierte das Papier bei 172,75 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,45 Prozent über dem aktuellen Kurs der 3M-Aktie. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 122,58 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 28,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

3M-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,61 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,93 USD aus.

Am 21.10.2025 hat 3M in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 1,55 USD gegenüber 2,48 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,29 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,52 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q4 2025 dürfte 3M am 27.01.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass 3M im Jahr 2025 8,04 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 3M-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte eine 3M-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 3M von vor 5 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Wert 3M-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in 3M von vor 3 Jahren eingebracht