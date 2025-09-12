3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Montagnachmittag mit Verlusten

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von 3M. Die 3M-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 157,50 USD abwärts.

Das Papier von 3M gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 157,50 USD abwärts. In der Spitze büßte die 3M-Aktie bis auf 156,58 USD ein. Den New York-Handel startete das Papier bei 158,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten 3M-Aktien beläuft sich auf 46.549 Stück.

Bei einem Wert von 164,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (19.07.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die 3M-Aktie derzeit noch 4,13 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 122,58 USD am 08.04.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,17 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,61 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,94 USD.

3M ließ sich am 18.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,34 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,07 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,42 Prozent auf 6,34 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,26 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte 3M am 28.10.2025 präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 7,92 USD je 3M-Aktie.

Redaktion finanzen.net

