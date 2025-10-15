3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M gewinnt am Nachmittag an Boden

Blick auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von 3M. Die 3M-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 153,78 USD.

Die Aktie notierte um 15:51 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,8 Prozent auf 153,78 USD zu. Die 3M-Aktie legte bis auf 154,14 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 153,81 USD. Von der 3M-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 37.486 Stück gehandelt.

Am 19.07.2025 markierte das Papier bei 164,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,65 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 122,58 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 20,29 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,94 USD, nach 3,61 USD im Jahr 2024.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte 3M am 18.07.2025. Es stand ein EPS von 1,34 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei 3M noch ein Gewinn pro Aktie von 2,07 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,34 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 1,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,26 Mrd. USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 21.10.2025 dürfte 3M Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 27.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von 3M.

Den erwarteten Gewinn je 3M-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 7,93 USD fest.

Redaktion finanzen.net

