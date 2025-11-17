3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Montagnachmittag mit roter Tendenz

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von 3M. Das Papier von 3M befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,2 Prozent auf 167,23 USD ab.

Der 3M-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 167,23 USD. Die 3M-Aktie sank bis auf 166,90 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 166,91 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 37.425 3M-Aktien umgesetzt.

Bei 172,75 USD markierte der Titel am 25.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,30 Prozent könnte die 3M-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (122,58 USD). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,70 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem 3M seine Aktionäre 2024 mit 3,61 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,93 USD je Aktie ausschütten.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte 3M am 21.10.2025 vor. In Sachen EPS wurden 1,55 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte 3M 2,48 USD je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,52 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 6,29 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 27.01.2026 dürfte 3M Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem 3M-Gewinn in Höhe von 8,04 USD je Aktie aus.

