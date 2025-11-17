3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Abend im Minus
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von 3M. Die 3M-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 166,46 USD.
Die 3M-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:07 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 166,46 USD. Die 3M-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 166,16 USD ab. Bei 166,91 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via New York 236.306 3M-Aktien den Besitzer.
Am 25.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 172,75 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,78 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 122,58 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
3M-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,61 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,93 USD aus.
Am 21.10.2025 hat 3M in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,55 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,48 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,52 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,29 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 27.01.2026 terminiert.
Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass 3M ein EPS in Höhe von 8,04 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.net
