DAX23.591 -1,2%Est505.641 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,16 -3,5%Nas22.708 -0,8%Bitcoin79.200 -2,6%Euro1,1590 -0,3%Öl64,08 -0,3%Gold4.040 -1,0%
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Alphabet A (ex Google) A14Y6F Siemens 723610 Deutsche Telekom 555750 Netflix 552484 RENK RENK73 SAP 716460 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Allianz 840400
3M im Fokus

3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Abend im Minus

17.11.25 20:23 Uhr
3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Abend im Minus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von 3M. Die 3M-Aktie notierte im New York-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 166,46 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3M Co.
142,72 EUR -1,38 EUR -0,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die 3M-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:07 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 166,46 USD. Die 3M-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 166,16 USD ab. Bei 166,91 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via New York 236.306 3M-Aktien den Besitzer.

Am 25.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 172,75 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,78 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 122,58 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 26,36 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

3M-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,61 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,93 USD aus.

Am 21.10.2025 hat 3M in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,55 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,48 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 3,54 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 6,52 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,29 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 27.01.2026 terminiert.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass 3M ein EPS in Höhe von 8,04 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur 3M-Aktie

Nachrichten zu 3M Co.

DatumMeistgelesen
Analysen zu 3M Co.

DatumRatingAnalyst
03.04.20183M HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
15.02.20183M UnderweightBarclays Capital
13.02.20183M BuyDeutsche Bank AG
23.01.20183M NeutralUBS AG
10.01.20183M HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
03.04.20183M HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
13.02.20183M BuyDeutsche Bank AG
25.10.20173M HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
26.04.20173M HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
25.01.20173M HoldStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
23.01.20183M NeutralUBS AG
10.01.20183M HoldDeutsche Bank AG
25.10.20173M Sector PerformRBC Capital Markets
07.12.20163M Sector PerformRBC Capital Markets
23.10.20153M Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
15.02.20183M UnderweightBarclays Capital
26.10.20163M UnderperformRBC Capital Markets
16.12.20153M UnderperformRBC Capital Markets
23.10.20153M UnderperformRBC Capital Markets
04.08.20153M UnderperformRBC Capital Markets

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für 3M Co. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
