Inflationsdaten im Blick: DAX tiefer -- US-Börsen in Rot -- BYD steigert Gewinn -- Marvell enttäuscht trotz Rekordumsatz -- Palantir, Rüstungsaktien, Siemens Energy, UniCredit, Dell im Fokus
tonies-Aktie im Rallymodus: Analystenlob für angekündigte Toniebox 2
Inflation in Deutschland zieht im August deutlich an
Profil
So bewegt sich 3M

3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Nachmittag verlustreich

29.08.25 16:10 Uhr
3M Aktie News: Dow Jones Aktie 3M am Nachmittag verlustreich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von 3M. Die 3M-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 157,38 USD.

3M Co.
133,44 EUR -1,10 EUR -0,82%
Die 3M-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 157,38 USD. In der Spitze büßte die 3M-Aktie bis auf 157,32 USD ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 157,60 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 49.040 3M-Aktien.

Am 19.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 164,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der 3M-Aktie ist somit 4,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 122,58 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,11 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,61 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,94 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte 3M am 18.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,34 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte 3M ein EPS von 2,07 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 6,34 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte 3M 6,26 Mrd. USD umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte 3M am 28.10.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je 3M-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 7,92 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Katherine Welles / Shutterstock.com

mehr Analysen