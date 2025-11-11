DAX24.088 +0,5%Est505.726 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,15 -3,6%Nas23.480 -0,2%Bitcoin88.716 -3,2%Euro1,1586 +0,2%Öl65,05 +1,6%Gold4.129 +0,3%
AbbVie im Blick

AbbVie Aktie News: S&P 500 Aktie AbbVie am Abend im Aufwind

11.11.25 20:23 Uhr
Die Aktie von AbbVie gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im New York-Handel gewannen die AbbVie-Papiere zuletzt 2,4 Prozent.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AbbVie Inc
188,20 EUR -1,00 EUR -0,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 20:06 Uhr sprang die AbbVie-Aktie im New York-Handel an und legte um 2,4 Prozent auf 224,01 USD zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die AbbVie-Aktie bei 224,11 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 219,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 204.153 AbbVie-Aktien umgesetzt.

Am 02.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 244,80 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der AbbVie-Aktie ist somit 9,28 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 163,90 USD fiel das Papier am 20.11.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 26,83 Prozent.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 6,29 USD an AbbVie-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 6,54 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AbbVie am 31.10.2025. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,10 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 15,78 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14,46 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die AbbVie-Bilanz für Q4 2025 wird am 04.02.2026 erwartet.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass AbbVie ein EPS in Höhe von 10,63 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: Ascannio / Shutterstock.com

Analysen zu AbbVie Inc

DatumRatingAnalyst
27.06.2019AbbVie Peer PerformWolfe Research
29.04.2019AbbVie Market PerformBMO Capital Markets
26.12.2018AbbVie BuyStandpoint Research
02.02.2018AbbVie UnderperformBMO Capital Markets
25.09.2017AbbVie NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
29.04.2019AbbVie Market PerformBMO Capital Markets
26.12.2018AbbVie BuyStandpoint Research
23.10.2015AbbVie BuyUBS AG
17.04.2015AbbVie OutperformBMO Capital Markets
06.01.2015AbbVie BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
27.06.2019AbbVie Peer PerformWolfe Research
25.09.2017AbbVie NeutralUBS AG
15.03.2016AbbVie HoldDeutsche Bank AG
01.12.2015AbbVie Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
02.02.2018AbbVie UnderperformBMO Capital Markets

