RWE und H2U arbeiten am Aufbau eines globalen Wasserstoffhandels

Gemeinsam möchten sie in Australien produzierten grünen Wasserstoff nach Europa bringen, wie der deutsche Versorgungskonzern mitteilte.

Das geplante LNG-Terminal in Brunsbüttel, für das RWE Kapazitäten buchen will, eignet sich aus Sicht der Partner ideal zum Wasserstoffimport nach Deutschland.

H2U entwickelt mehrere Wasserstoffprojekte in Australien und Neuseeland, wie zum Beispiel das Eyre Peninsula Gateway Project. Am geplanten Standort in Südaustralien soll eine 75-Megawatt-Elektrolyse-Anlage errichtet werden, die Wasserstoff für rund 40.000 Tonnen Ammoniak jährlich liefern kann. In einer zweiten Ausbauphase will H2U in den nächsten Jahren die Elektrolyse-Kapazität auf 1,5 Gigawatt erweitern.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: Patrik Stollarz/Getty Images