adidas Aktie News: adidas gewinnt am Donnerstagmittag an Fahrt
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 172,25 EUR.
Werte in diesem Artikel
Die adidas-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 172,25 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die adidas-Aktie bei 172,60 EUR. Bei 172,05 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 128.215 adidas-Aktien.
Bei 263,80 EUR markierte der Titel am 13.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die adidas-Aktie derzeit noch 53,15 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 07.08.2025 auf bis zu 160,75 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 6,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
adidas-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,07 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 245,82 EUR aus.
adidas veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,07 EUR gegenüber 1,06 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 5,95 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,82 Mrd. EUR umgesetzt.
adidas dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 präsentieren. Am 11.11.2026 wird adidas schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 7,62 EUR je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:36
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|03.09.2025
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.09.2025
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.2025
|adidas Buy
|Warburg Research
|22.08.2025
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
