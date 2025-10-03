DAX24.369 -0,2%Est505.649 +0,1%MSCI World4.347 +0,5%Top 10 Crypto16,59 +0,8%Nas22.861 +0,1%Bitcoin102.453 -0,4%Euro1,1739 +0,2%Öl64,71 +0,6%Gold3.880 +0,6%
Kursentwicklung

adidas Aktie News: adidas am Nachmittag fester

03.10.25 16:10 Uhr
adidas Aktie News: adidas am Nachmittag fester

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von adidas. Zuletzt konnte die Aktie von adidas zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 187,50 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
187,15 EUR 0,40 EUR 0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr wies die adidas-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 187,50 EUR nach oben. Der Kurs der adidas-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 187,90 EUR zu. Bei 187,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 106.514 adidas-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 263,80 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 40,69 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der adidas-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 07.08.2025 Kursverluste bis auf 160,75 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die adidas-Aktie 16,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 erhielten adidas-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,01 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 246,58 EUR je adidas-Aktie an.

Am 30.07.2025 lud adidas zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,07 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,06 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 5,95 Mrd. EUR gegenüber 5,82 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2025 terminiert. Schätzungsweise am 11.11.2026 dürfte adidas die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je adidas-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 7,57 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Investment-Tipp adidas-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

DAX 40-Titel adidas-Aktie: So viel Verlust hätte ein adidas-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Nike-Aktie trotzt erwarteter höherer Belastung durch Trump-Zölle - Umbau hilft

Nachrichten zu adidas

DatumMeistgelesen
Analysen zu adidas

DatumRatingAnalyst
02.10.2025adidas BuyDeutsche Bank AG
01.10.2025adidas BuyWarburg Research
01.10.2025adidas OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.10.2025adidas BuyJefferies & Company Inc.
30.09.2025adidas OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
02.10.2025adidas BuyDeutsche Bank AG
01.10.2025adidas BuyWarburg Research
01.10.2025adidas OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.10.2025adidas BuyJefferies & Company Inc.
30.09.2025adidas OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
07.08.2025adidas HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025adidas HoldJefferies & Company Inc.
02.05.2025adidas Equal WeightBarclays Capital
30.04.2025adidas HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.04.2025adidas HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
22.11.2024adidas SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
16.10.2024adidas ReduceBaader Bank
31.07.2024adidas ReduceBaader Bank
17.07.2024adidas ReduceBaader Bank
17.07.2024adidas SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

