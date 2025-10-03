adidas Aktie News: adidas zieht am Freitagmittag an

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 187,00 EUR.

Das Papier von adidas legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 187,00 EUR. Der Kurs der adidas-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 187,70 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 187,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 39.626 adidas-Aktien umgesetzt.

Am 13.02.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 263,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 41,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 160,75 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 16,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass adidas-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,01 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete adidas 2,00 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 246,58 EUR je adidas-Aktie aus.

Am 30.07.2025 äußerte sich adidas zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,07 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte adidas 1,06 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite hat adidas im vergangenen Quartal 5,95 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte adidas 5,82 Mrd. EUR umsetzen können.

Die adidas-Bilanz für Q3 2025 wird am 29.10.2025 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 11.11.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 7,57 EUR je Aktie belaufen.

