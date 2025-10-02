adidas Aktie News: adidas am Mittag im Aufwind

Blick auf adidas-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von adidas. Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 188,65 EUR.

Das Papier von adidas legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 188,65 EUR. In der Spitze gewann die adidas-Aktie bis auf 189,40 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 188,60 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 111.843 adidas-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (263,80 EUR) erklomm das Papier am 13.02.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 39,84 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.08.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 160,75 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 14,79 Prozent würde die adidas-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 2,00 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,01 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 246,58 EUR für die adidas-Aktie aus.

Am 30.07.2025 hat adidas die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 2,07 EUR. Im letzten Jahr hatte adidas einen Gewinn von 1,06 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 5,95 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,82 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

adidas dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 29.10.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass adidas im Jahr 2025 7,57 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

