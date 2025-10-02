adidas Aktie News: adidas am Nachmittag mit Aufschlag
Die Aktie von adidas gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 187,30 EUR zu.
Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 187,30 EUR. Die adidas-Aktie zog in der Spitze bis auf 189,40 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 188,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 189.890 adidas-Aktien umgesetzt.
Bei 263,80 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 40,84 Prozent über dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.08.2025 bei 160,75 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
adidas-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,01 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 246,58 EUR aus.
Am 30.07.2025 hat adidas die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 2,07 EUR. Im letzten Jahr hatte adidas einen Gewinn von 1,06 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 5,95 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,82 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte adidas am 29.10.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der adidas-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 11.11.2026.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 7,57 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Analysen zu adidas
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:21
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|01.10.2025
|adidas Buy
|Warburg Research
|01.10.2025
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.2025
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.09.2025
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
