adidas Aktie News: adidas präsentiert sich am Mittwochnachmittag stärker

Die Aktie von adidas gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,2 Prozent auf 185,15 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 3,2 Prozent auf 185,15 EUR zu. In der Spitze gewann die adidas-Aktie bis auf 185,50 EUR. Bei 178,90 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der adidas-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 290.391 Stück gehandelt.

Bei 263,80 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 42,48 Prozent hinzugewinnen. Am 07.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 160,75 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 13,18 Prozent unter dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie.

Im Jahr 2024 erhielten adidas-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,00 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,06 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 246,58 EUR je adidas-Aktie an.

adidas veröffentlichte am 30.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,07 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 5,95 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,82 Mrd. EUR umgesetzt.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2025 veröffentlicht. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 7,56 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

