adidas Aktie News: adidas am Montagmittag im Aufwind

Die Aktie von adidas zählt am Montagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die adidas-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 207,70 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das adidas-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 207,70 EUR. Im Tageshoch stieg die adidas-Aktie bis auf 208,70 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 208,10 EUR. Von der adidas-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 46.105 Stück gehandelt.

Am 13.02.2025 markierte das Papier bei 263,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,01 Prozent über dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie. Am 07.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 175,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die adidas-Aktie mit einem Verlust von 15,60 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenausschüttung für adidas-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,02 EUR belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 257,33 EUR.

Am 29.04.2025 lud adidas zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2025 endete. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,40 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,95 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat adidas mit einem Umsatz von insgesamt 6,15 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5,46 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,73 Prozent gesteigert.

Am 30.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von adidas veröffentlicht werden. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte adidas möglicherweise am 30.07.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,62 EUR je adidas-Aktie belaufen.

