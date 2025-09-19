DAX23.482 -0,7%ESt505.436 -0,4%Top 10 Crypto15,68 -2,0%Dow46.186 -0,3%Nas22.664 +0,1%Bitcoin96.250 -2,0%Euro1,1765 +0,2%Öl66,18 -0,7%Gold3.721 +1,0%
Heute im Fokus
DAX fällt -- Wall Street im Minus -- Pfizer plant Metsera-Übernahme -- Buffett steigt bei BYD aus -- VW und Porsche mit Gewinnwarnung -- Palantir, Diginex, Rheinmetall, Quantenaktien im Fokus
Top News
Oracle-Aktie im Plus: Neue Doppelspitze bildet Fokus auf KI ab - TikTok-Deal vor Unterzeichnung Oracle-Aktie im Plus: Neue Doppelspitze bildet Fokus auf KI ab - TikTok-Deal vor Unterzeichnung
adidas Aktie News: adidas tendiert am Nachmittag tiefer

22.09.25 16:11 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 178,05 EUR abwärts.

adidas
178,70 EUR -1,30 EUR -0,72%
Die adidas-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 178,05 EUR. Die Abwärtsbewegung der adidas-Aktie ging bis auf 177,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 179,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten adidas-Aktien beläuft sich auf 149.442 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 13.02.2025 auf bis zu 263,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 48,16 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 160,75 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,72 Prozent unter dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 2,00 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,08 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der adidas-Aktie wird bei 245,82 EUR angegeben.

Am 30.07.2025 hat adidas die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,07 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat adidas im vergangenen Quartal 5,95 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte adidas 5,82 Mrd. EUR umsetzen können.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2025 veröffentlicht. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte adidas möglicherweise am 11.11.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem adidas-Gewinn in Höhe von 7,61 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu adidas

DatumRatingAnalyst
18.09.2025adidas OutperformRBC Capital Markets
16.09.2025adidas KaufenDZ BANK
04.09.2025adidas OutperformRBC Capital Markets
03.09.2025adidas OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.09.2025adidas BuyJefferies & Company Inc.
07.08.2025adidas HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025adidas HoldJefferies & Company Inc.
02.05.2025adidas Equal WeightBarclays Capital
30.04.2025adidas HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.04.2025adidas HoldJefferies & Company Inc.
22.11.2024adidas SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
16.10.2024adidas ReduceBaader Bank
31.07.2024adidas ReduceBaader Bank
17.07.2024adidas ReduceBaader Bank
17.07.2024adidas SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

