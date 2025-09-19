DAX23.512 -0,5%ESt505.446 -0,2%Top 10 Crypto15,56 -2,7%Dow46.315 +0,4%Nas22.631 +0,7%Bitcoin95.880 -2,4%Euro1,1764 +0,2%Öl66,83 +0,3%Gold3.721 +1,0%
Heute im Fokus
DAX mit Verlusten -- Pfizer plant wohl Milliardenübernahme von Metsera -- Buffett steigt bei BYD aus -- VW und Porsche mit Gewinnwarnung -- Diginex, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, Samsung im Fokus
Top News
DZ BANK veröffentlicht Investment-Empfehlung: Deutsche Bank-Aktie mit Kaufen DZ BANK veröffentlicht Investment-Empfehlung: Deutsche Bank-Aktie mit Kaufen
BlackRock-Aktie setzt nach Bitcoin-ETF-Erfolg auf Krypto: ETFs wohl bald direkt auf der Blockchain BlackRock-Aktie setzt nach Bitcoin-ETF-Erfolg auf Krypto: ETFs wohl bald direkt auf der Blockchain
Fokus auf Aktienkurs

adidas Aktie News: adidas am Vormittag mit stabiler Tendenz

22.09.25 09:29 Uhr
adidas Aktie News: adidas am Vormittag mit stabiler Tendenz

Die Aktie von adidas hat am Montagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 179,30 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
178,75 EUR -1,25 EUR -0,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Mit einem Kurs von 179,30 EUR zeigte sich die adidas-Aktie im XETRA-Handel um 09:07 Uhr kaum verändert. Die adidas-Aktie legte bis auf 179,70 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den tiefsten Stand des Tages markierte die adidas-Aktie bisher bei 179,00 EUR. Bei 179,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 17.014 adidas-Aktien den Besitzer.

Am 13.02.2025 markierte das Papier bei 263,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 47,13 Prozent hinzugewinnen. Am 07.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 160,75 EUR. Abschläge von 10,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 2,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,08 EUR je adidas-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die adidas-Aktie bei 245,82 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte adidas am 30.07.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,07 EUR, nach 1,06 EUR im Vorjahresvergleich. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,95 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,23 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte adidas einen Umsatz von 5,82 Mrd. EUR eingefahren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von adidas wird am 29.10.2025 gerechnet. Experten kalkulieren am 11.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von adidas.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem adidas-Gewinn in Höhe von 7,61 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Investment-Note für adidas-Aktie: Neue Analyse von RBC Capital Markets

DAX 40-Papier adidas-Aktie: So viel Verlust hätte ein adidas-Investment von vor einem Jahr eingebracht

PUMA-Aktie gesucht: Spekulationen über Fusion mit adidas treibt Kurs hoch

Bildquellen: Photoman29 / Shutterstock.com

Nachrichten zu adidas

DatumMeistgelesen
Analysen zu adidas

DatumRatingAnalyst
18.09.2025adidas OutperformRBC Capital Markets
16.09.2025adidas KaufenDZ BANK
04.09.2025adidas OutperformRBC Capital Markets
03.09.2025adidas OverweightJP Morgan Chase & Co.
03.09.2025adidas BuyJefferies & Company Inc.
