DAX24.312 -0,1%Est505.683 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,82 -4,3%Nas22.954 -0,2%Bitcoin93.200 -0,5%Euro1,1588 -0,2%Öl62,10 +0,7%Gold4.085 -1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Beyond Meat A2N7XQ Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 RENK RENK73 thyssenkrupp 750000 Infineon 623100 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Novo Nordisk A3EU6F Plug Power A1JA81 HENSOLDT HAG000 Apple 865985 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX gibt nach -- adidas hebt Gewinnprognose an -- Netflix enttäuscht -- Analysten uneinig bei TKMS -- DroneShield, Daimler Truck, thyssenkrupp nucera, Mercedes, GSK, Alector, Beyond Meat im Fokus
Top News
Zwischen Rekord und Risiko: Warum die Tesla-Aktie mit der Q3-Bilanz vor einer Bewährungsprobe steht Zwischen Rekord und Risiko: Warum die Tesla-Aktie mit der Q3-Bilanz vor einer Bewährungsprobe steht
Anschlusskäufe treiben Aktien von FRIEDRICH VORWERK und MBB weiter hinauf Anschlusskäufe treiben Aktien von FRIEDRICH VORWERK und MBB weiter hinauf
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Anlagechance Gold: Mit diesem ETF von Amundi erhältst du Zugang zu Aktien von führenden Goldminenbetreibern. Jetzt mehr erfahren!
Aktie im Blick

adidas Aktie News: adidas am Mittag mit negativen Vorzeichen

22.10.25 12:04 Uhr
adidas Aktie News: adidas am Mittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von adidas gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die adidas-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 191,50 EUR ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
adidas
192,95 EUR -6,55 EUR -3,28%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 191,50 EUR. In der Spitze fiel die adidas-Aktie bis auf 185,80 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 188,15 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 369.876 adidas-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 13.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 263,80 EUR. 37,75 Prozent Plus fehlen der adidas-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.08.2025 bei 160,75 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,06 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten adidas-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,94 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 242,25 EUR.

Am 30.07.2025 hat adidas die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,07 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,06 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat adidas im vergangenen Quartal 5,95 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte adidas 5,82 Mrd. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 29.10.2025 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass adidas im Jahr 2025 7,56 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

DAX 40-Titel adidas-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in adidas von vor einem Jahr bedeutet

HUGO BOSS-Aktie nach LVMH-Zahlen gefragt - PUMA und adidas profitieren

Erste Schätzungen: adidas gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: testing / Shutterstock.com

Nachrichten zu adidas

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu adidas

DatumRatingAnalyst
10:21adidas BuyDeutsche Bank AG
08:31adidas OutperformBernstein Research
08:16adidas BuyUBS AG
08:01adidas OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.10.2025adidas BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
10:21adidas BuyDeutsche Bank AG
08:31adidas OutperformBernstein Research
08:16adidas BuyUBS AG
08:01adidas OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.10.2025adidas BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
07.08.2025adidas HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.07.2025adidas HoldJefferies & Company Inc.
02.05.2025adidas Equal WeightBarclays Capital
30.04.2025adidas HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.04.2025adidas HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
22.11.2024adidas SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
16.10.2024adidas ReduceBaader Bank
31.07.2024adidas ReduceBaader Bank
17.07.2024adidas ReduceBaader Bank
17.07.2024adidas SellHauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für adidas nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen