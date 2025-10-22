adidas Aktie News: adidas am Mittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von adidas gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die adidas-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,7 Prozent auf 191,50 EUR ab.
Die Aktie notierte um 11:49 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 191,50 EUR. In der Spitze fiel die adidas-Aktie bis auf 185,80 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 188,15 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 369.876 adidas-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 13.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 263,80 EUR. 37,75 Prozent Plus fehlen der adidas-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.08.2025 bei 160,75 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,06 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Zuletzt erhielten adidas-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,94 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 242,25 EUR.
Am 30.07.2025 hat adidas die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,07 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,06 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat adidas im vergangenen Quartal 5,95 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte adidas 5,82 Mrd. EUR umsetzen können.
Voraussichtlich am 29.10.2025 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.11.2026 erwartet.
Von Analysten wird erwartet, dass adidas im Jahr 2025 7,56 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Analysen zu adidas
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:21
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|08:31
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|08:16
|adidas Buy
|UBS AG
|08:01
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.2025
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
