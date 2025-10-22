adidas Aktie News: adidas am Mittwochvormittag mit KursVerlusten
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von adidas. Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 3,7 Prozent auf 187,55 EUR.
Das Papier von adidas gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 3,7 Prozent auf 187,55 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die adidas-Aktie bisher bei 185,80 EUR. Bei 188,15 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 84.239 adidas-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 263,80 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 40,66 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.08.2025 bei 160,75 EUR. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 14,29 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenausschüttung für adidas-Aktionäre betrug im Jahr 2024 2,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,94 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 242,25 EUR an.
Am 30.07.2025 lud adidas zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 2,07 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat adidas im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,23 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,95 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,82 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von adidas wird am 29.10.2025 gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 11.11.2026.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 7,56 EUR je Aktie belaufen.
|Datum
|Rating
|Analyst
|10:21
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|08:31
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|08:16
|adidas Buy
|UBS AG
|08:01
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.2025
|adidas Buy
|Jefferies & Company Inc.
