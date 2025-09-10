AFC Energy Aktie News: AFC Energy am Donnerstagmittag verlustreich

DAX23.698 +0,3%ESt505.385 +0,5%Top 10 Crypto16,10 +1,9%Dow45.491 -0,5%Nas21.886 ±0,0%Bitcoin97.535 +0,2%Euro1,1687 -0,1%Öl66,82 -1,2%Gold3.618 -0,6%
11.09.25 12:05 Uhr
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von AFC Energy. Die AFC Energy-Aktie notierte im BMN-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,5 Prozent bei 0,100 EUR.

Die AFC Energy-Aktie musste um 12:01 Uhr im BMN-Handel abgeben und fiel um 2,5 Prozent auf 0,100 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die AFC Energy-Aktie bis auf 0,100 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 0,103 EUR. Im BMN-Handel wechselten bis jetzt 4.667 AFC Energy-Aktien den Besitzer.

Am 17.06.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 0,215 EUR. Derzeit notiert die AFC Energy-Aktie damit 53,302 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 0,060 EUR ab. Derzeit notiert die AFC Energy-Aktie damit 67,333 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Am 04.03.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von AFC Energy veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2026-Ergebnisse wird von Experten am 03.03.2027 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2025 ein EPS von --0,020 GBP je AFC Energy-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

