Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Airbnb tendiert am Nachmittag südwärts

Aktie im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Airbnb. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 122,70 USD.

Um 15:53 Uhr ging es für die Airbnb-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 122,70 USD. Die Airbnb-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 121,84 USD ab. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 122,99 USD. Bisher wurden heute 188.767 Airbnb-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 163,92 USD erreichte der Titel am 15.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 33,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 99,89 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 18,59 Prozent würde die Airbnb-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Airbnb-Aktie.

Airbnb gewährte am 06.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,03 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,86 USD je Aktie erzielt worden. Airbnb hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,10 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,75 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Airbnb am 29.10.2025 vorlegen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 4,22 USD je Aktie in den Airbnb-Büchern.

