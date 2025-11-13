DAX24.042 -1,4%Est505.743 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,33 -2,1%Nas22.862 -2,3%Bitcoin84.849 -3,1%Euro1,1637 +0,4%Öl63,00 +0,5%Gold4.162 -0,8%
So entwickelt sich Airbnb

13.11.25 20:23 Uhr
Airbnb Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Airbnb am Donnerstagabend auf rotes Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Airbnb. Die Airbnb-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 121,49 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbnb
104,18 EUR -1,78 EUR -1,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Airbnb-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:07 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 121,49 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die Airbnb-Aktie bis auf 121,04 USD. Bei 121,38 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 559.480 Airbnb-Aktien.

Am 15.02.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 163,92 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Airbnb-Aktie 34,93 Prozent zulegen. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 99,89 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 17,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Airbnb-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 06.11.2025 hat Airbnb in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 2,21 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Airbnb noch ein Gewinn pro Aktie von 2,13 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Airbnb in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,85 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,14 Mrd. USD im Vergleich zu 3,73 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2025 dürfte Airbnb am 17.02.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Airbnb-Gewinn in Höhe von 4,14 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

